Speyer – Warme Jahreszeit hält sichtbar Einzug in der Stadt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die warme Jahreszeit in Speyer Einzug hält: ab dem morgigen Dienstag beginnt die Abteilung Stadtgrün damit, die Palmen und Oleander auf der Maximilianstraße zu stellen. „Das „mobile Grün“ sorgt dann wieder weithin sichtbar für das beliebte mediterrane Flair und das Wohlfühlambiente der Speyerer „via triumphalis“. Darüber hinaus werden in dieser Woche die Wechselflorflächen am Stadteingang Landauer Straße sowie im Domgarten und im Adenauer-Park für die kommenden Monate vorbereitet und mit dem Sommerflor bestückt. Insgesamt werden die Mitarbeiter*innen der Abteilung Stadtgrün fast 12.000 Zierpflanzen setzen. Ab Dienstag, 12. Mai 2020, erhalten dann die Fenster von Stadthaus und Rathaus wieder ihre beliebten Farbtupfer in Form von Blumenkästen, für deren Bepflanzung in diesem Jahr aus ökologischen Gründen erstmals torffreies Substrat verwendet wurde.

