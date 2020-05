Mannheim – Schienenersatzverkehr zwischen Luisenpark und Neuostheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Arbeiten zum Abriss der Pilzhochstraße sind unverändert im zuvor kommunizierten Zeitplan. Dennoch arbeiten alle Verantwortlichen mit Hochdruck daran, die Arbeiten noch weiter zu beschleunigen. So hat unter anderem die beauftragte Abbruchfirma Moß bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) beantragt, dass auch an Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 21. Mai 2020, ... Mehr lesen »