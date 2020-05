Mannheim – rnv verteilt Schutzmasken im Schülerverkehr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Als Folge der letzten Lockerungen im Kontext der Corona-Krise durften ab dem heutigen Montag, 4. Mai, durften einigen Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich aus Abschlussklassen, wieder ihre Schule besuchen. Viele davon waren wie gewohnt mit Bus und Bahn unterwegs. Um die jungen Fahrgäste für das aktuelle Gebot zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung zu sensibilisieren, war die heute Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) an vielen zentralen Umsteigepunkten in ihrem Verkehrsgebiet erneut mit Infopersonal präsent. Für all diejenigen, die die neuen Hygieneregeln noch nicht ganz verinnerlicht oder ihre Mund- und Nasenbedeckung schlicht vergessen hatten, hielten die rnv-Mitarbeiter zudem Schutzmasken für eine hygienische Fahrt bereit. Allerdings war dies, wie bereits bei den Maskenverteilungen in der Vergangenen Woche, oftmals gar nicht nötig. Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler trug bereits heute den vorgeschriebenen Schutz. Die rnv bedankt sich ausdrücklich bei allen Fahrgästen für die große Disziplin und das überwiegend vorbildliche Verhalten in der aktuellen Krisensituation.

