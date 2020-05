Ludwigshafen – Einbruch in Blumengeschäft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 02.05.2020, gegen 19:30 Uhr und dem 04.05.2020, gegen 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Ausstellungs- und Verkaufsraum eines Blumengeschäftes in der Oderstraße ein. Sie stahlen ein Sparschwein für Trinkgelder. Wieviel Geld darin enthalten war, ist nicht bekannt.Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

