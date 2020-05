Ludwigshafen – Abriss der Pilzhochstraße – Arbeiten sollen beschleunigt werden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Arbeiten zum Abriss der Pilzhochstraße sind unverändert im zuvor kommunizierten Zeitplan. Dennoch arbeiten alle Verantwortlichen mit Hochdruck daran, die Arbeiten noch weiter zu beschleunigen. So hat unter anderem die beauftragte Abbruchfirma Moß bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) beantragt, dass auch an Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 21. Mai 2020, auf der Baustelle gearbeitet werden darf. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. Auch Arbeiten am Wochenende sind nicht ausgeschlossen. Livebilder von der Baustelle gibt es nun von einer Webcam, die es Interessierten ermöglicht sich selbst einen Eindruck von den Abrissarbeiten vor Ort zu machen. Außerdem können auch Zeitraffer-Aufnahmen angesehen werden. Der Link ist auf www.ludwigshafen-diskutiert.de zu finden. Für Ende Juni 2020 ist eine weitere Bürgerinformation geplant. Diese wird voraussichtlich vollständig im Internet stattfinden und neue Möglichkeiten der Beteiligung bieten. Zurzeit wird an der Umsetzung gearbeitet.

