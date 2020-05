Frankenthal – Landtagsabgeordneter Haller (SPD) lädt Kulturschaffende zu Telefonkonferenz ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Corona-Krise stellt Kunst und Kultur in Rheinland-Pfalz vor große Herausforderungen. Mit einem 15,5 Millionen Euro starken Kulturpaket unterstützt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Kulturszene in der Corona-Krise. Über die verschiedenen Bausteine des 6-Punkte-Programms informiert der Landtagsabgeordnete Martin Haller am Donnerstag, den 9. Mai 2020, um 11 Uhr gemeinsam mit der kulturpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Giorgina Kazungu-Haß, in einer Telefonkonferenz für Kulturschaffende. Das Informationsangebot richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, Kulturvereine sowie Kultureinrichtungen. Interessierte Kulturschaffende können sich per Mail an martin.haller@spd.landtag.rlp.de anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode.

Kern des 6-Punkte-Programms sind Arbeitsstipendien für Künstlerinnen und Künstler. Um kulturelles Schaffen auch während der Corona-Pandemie zu ermöglichen, können diese einmalig 2.000 Euro erhalten. „Gerade in Krisenzeiten wird der Beitrag von Kunst und Kultur dringend gebraucht. Sie bereichern unser gesellschaftliches Miteinander und sind eine wichtige Stütze der Demokratie und der Meinungsbildung“, so Haller. Auch Kultureinrichtungen, Programmkinos und Kulturvereine erhalten eine finanzielle Unterstützung, um ihre Existenz zu sichern und die kulturelle Arbeit fortzuführen. Gleichzeitig sollen mit dem Kulturpaket neue Impulse für die Kulturszene gesetzt werden: „Mit dem Hilfsprogramm der Landesregierung soll die Kulturszene in die Lage versetzt werden, kreativ mit den Auswirkungen der Pandemie umzugehen und sich dabei auch neu zu erfinden“, so Haller.

Weitere Informationen zum Kulturpaket der Landesregierung: https://www.fokuskultur-rlp.de/

Quelle: Martin Haller