Frankenthal – Frankenthal@home – Zum ersten Mal virtuelles Konzert im Kunsthaus

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das geplante Kuschelkonzert am 9. Mai mit Elke Wunderle findet auf andere Art und Weise statt. Der Auftritt von Elke Wunderle wird das erste digitale Konzert im Kunsthaus sein. Jeder kann von zu Hause aus dabei sein, aber leider kann kein Publikum im Kunsthaus emp-fangen werden. „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“, erläutert Martin Hebich, Oberbürgermeister und Kulturdezernent der Stadt Frankenthal: „Ich bin glücklich, dass auf dem YouTube Kanal von Elke Wunderle das Konzert abrufbar sein wird und das kostenlos für Jedermann.“



Im Kunsthaus wird die temperamentvolle Vollblut-Sängerin für ihre Fans ihre Lieblingssongs singen, speziell für diesen Abend ausgewählt, sehr persönlich und außergewöhnlich. Los geht es am 9. Mai um 19.00 Uhr. Alles was dafür gebraucht wird ist ein mobiles Endgerät mit In-ternetzugang. Pünktlich zu Konzertbeginn wird der nachstehende Link www.elkewunderle.de/kuschelkonzert abrufbar sein. Dann kann der Zuhörer live beim dritten Kuschelkonzert mit dabei sein. Die Stadtverwaltung und die Sängerin hoffen, dass viele Fans das Angebot annehmen und die Chance nutzen, sich eine kurze Auszeit zu nehmen und da-bei tolle Musik zu hören. Die Zuhörer dürfen sich auf ein einmaliges Konzert freuen. In einem zwar gewohnten aber doch neuen Rahmen: Wunderle lädt zum dritten Mal in ihr “Wohnzimmer” ein, das Kunsthaus Frankenthal.



Hintergrund

Aufgrund der Corona-Krise und der gültigen Rechtsverordnung des Landes können aktuell keine Veranstaltungen stattfinden, so dass auch das Kuschelkonzert nicht, wie üblich, von Publikum besucht werden kann.

