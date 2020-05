Edenkoben – Fußball – Vereine lehnen mit großer Mehrheit eine Fortführung der laufenden Saison ab – Ergebnisse der SWFV-Kurzbefragung

Die Stimmaufteilung in den Kreisen

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem am gestrigen Montag, 04.05.2020 die Rückmeldefrist zum Meinungsbild hinsichtlich der Saison 19/20 endetet, dürfen wir Ihnen heute die Ergebnisse des Meinungsbildes übermitteln.



Mit einer Rückmeldung von über 81% der am Spielbetrieb teilnehmenden Vereinen ergab die Auswertung, dass 77% der Vereine keine Fortführung der laufenden Saison möchten. 23% der Vereine stimmten für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens zum 01.09.2020.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die hohe Beteiligung der Vereine. Dies zeigt, dass wir eine lebendige Vereinslandschaft haben. Die Meinungsumfrage ergab ein deutliches Votum der Vereine. Wir werden nunmehr am 7. Mai 2020 im Präsidium beraten, wie wir mit diesem Ergebnis weiter verfahren werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail