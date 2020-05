Neustadt – Erlebnistag Deutsche Weinstraße 2020 abgesagt – Pfalzwein e.V. arbeitet an Alternativlösungen

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar, 4. Mai 2020 – Pfalzwein e.V., die Pfälzer Weinwerbung, Ideengeber des Erlebnistages Deutsche Weinstraße, hat in Abstimmung mit dem Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim), mit dem Landrat Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und dem Oberbürgermeister Marc Weigel (Neustadt an der Weinstraße) entschieden, dass am 30. August vor dem Hintergrund des Verbots für Großveranstaltungen in Deutschland, der Erlebnistag nicht wie gewohnt durchgeführt werden kann. Ein autofreier Sonntag mit Familien auf Rädern und mehr als 200.000 Besuchern entlang der Weinstraße, wie in den vergangenen Jahren, ist 2020 mit der Corona-Pandemie, unter gegebenen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßregeln nicht zu realisieren und nicht zu verantworten. „Wir müssen deshalb den Erlebnistag Deutsche Weinstraße 2020 in dieser Form absagen.“ so Joseph Greilinger, Geschäftsführer von Pfalzwein e.V. „Wir bedauern das sehr, weil uns damit ein weiterer wichtiger Anlass fehlt, die Pfalz und das Pfälzer Lebensgefühl zu feiern und weil den Gemeinden, Vereinen und Weinbaubetrieben weitere wesentliche Einnahmen verloren gehen. Um das abzufedern, haben wir uns entschlossen für dieses besonderen Tag und weitere Veranstaltungen Alternativlösungen zu erarbeiten.” Die Vorbereitungen dafür sind im vollen Gange und Pfalzwein e.V. wird schon bald seine konkreten Planungen vorlegen, wenn diese mit allen maßgeblichen Stellen abgestimmt sind.

Pfalzwein e.V. ist seit seinen Anfängen 1952 die offizielle Weinwerbung für die Pfalz im In- und Ausland. Aufgaben sind neben der Werbung für Pfälzer Wein die Verkaufsförderung sowie die Kommunikation zwischen den weinbauenden Betrieben. In enger Abstimmung und im Schulterschluss mit Pfalz.Marketing und der Pfalz.Touristik arbeitet die Pfalzwein zudem an der Attraktivität der Region für den Tourismus und an seinem wirtschaftlich- kulturellen Netzwerk. „Zum Wohl. Die Pfalz“ ist dabei Leitgedanke für alle Aktivitäten und steht für das typische und einzigartige Pfälzer Lebensgefühl und transportiert ganz klar den Gedanken einer starken Region.

Quelle: Pfalzwein e.V.

Bild MRN News