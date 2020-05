Ludwigshafen -Technische Werke Ludwigshafen (TWL) wurden Ziel eines Hackerangriffs

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Technischen Werke Ludwigshafen wurden Ziel eines Hackerangriffs. Gegenmaßnahmen wurden umgehend

eingeleitet. Die Versorgungssicherheit der Bürger der Stadt Ludwigshafen und der Kunden des Unternehmens ist nicht

gefährdet. Den Hackern ist es jedoch gelungen, Kundendaten abzuziehen.

Energieversorger geraten in den letzten Jahren zunehmend in das Visier professioneller Hackergruppen. TWL ist sich dieser Gefahr bewusst und hat in der Vergangenheit massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Trotzdem ist es einer noch unbekannten Hackergruppe gelungen, in das Netz des Energieversorgers Technische Werke Ludwighafen AG, TWL,

einzudringen. Das Unternehmen hat sofort die zuständigen Ermittlungsbehörden informiert sowie ein Cyber Security

Unternehmen eingeschaltet. Die Ermittlungen laufen.

Unmittelbar nach Bemerken des Angriffs wurden von TWL Gegenmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem wurden Server, auf

denen verdächtige Aktivitäten verzeichnet wurden, umgehend abgeschaltet. Die Versorgungssicherheit der Ludwigshafener

Bürger und der Kunden des Unternehmens war und ist sichergestellt.

Aufgrund der unmittelbar eingeleiteten Gegenmaßnahmen konnte der Diebstahl von Daten unterbrochen, aber nicht vollständig verhindert werden. Den Hackern ist es gelungen, unter anderem Kundendaten wie Namen, Adressen und Kontodaten sowie Geschäftsdaten zu erbeuten.

„Insbesondere der Schutz unserer Kundendaten war und ist uns sehr wichtig. Wir bedauern ausdrücklich, dass wir diesen

Diebstahl trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen und sofortiger Gegenmaßnahmen nicht vollständig verhindern

konnten,“ so die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl.

Alle Betroffenen werden in Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden über den Vorfall direkt und individuell

informiert.

Das Unternehmen bittet aus diesem Grund seine Kunden, ihre Konten regelmäßig zu prüfen und bei ungewöhnlichen

Kontobewegungen Kontakt mit ihrer Bank aufzunehmen.Passwörter, die in der Kommunikation mit TWL,

beispielsweise beim Zugang zum Kundenportal, verwendet werden, sollten geändert werden.

Ebenso bittet TWL um Verständnis dafür, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen der zuständigen Behörden bis auf

Weiteres keine weiteren Angaben zum Verlauf und Umfang des Hackerangriffs gemacht werden können.

Über TWL

TWL, entstanden aus den Stadtwerken Ludwigshafen, beschäftigt 661 Mitarbeiter

(Stand: 31.12.2018) und erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 412,5

Millionen Euro. Das in der Region verwurzelte kommunale Versorgungsunternehmen

beliefert seit über 100 Jahren die Stadt Ludwigshafen mit Strom, Gas, Wasser und

Fernwärme. Alleinaktionärin von TWL ist die Stadt Ludwigshafen,

Aufsichtsratsvorsitzende ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Mehr Informationen

gibt es unter www.twl.de

Quelle Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail