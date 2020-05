Ludwigshafen – Coronavirus: Informationstelefon weiter erreichbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum stufenweisen Start des Schulbetriebs in ganz Baden-Württemberg am Montag, 4. Mai 2020, hat die Stadt Heidelberg mehr als 56.000 Schutzmasken an die öffentlichen und privaten Schulen verteilt. „Mit dieser Erstausstattung wollen wir unsere Schulen unterstützen, die in dieser Krise mit vielen organisatorischen Herausforderungen konfrontiert sind. Der Infektionsschutz steht gerade ... Mehr lesen »