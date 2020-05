Ludwigshafen – Coronaheldinnen des Alltags bekommen Anerkennung von Bundestagsabgeordnetem Torbjörn Kartes

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Blumen für die Coronahelden des Alltags, so hieß der Aufruf von Torbjörn Kartes, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal/Rhein-Pfalz-Kreis. Unter diesem Motto möchte Kartes Supermarktmitarbeiter, Mitarbeiter beim Arzt oder im Pflegedienst, LKW-Fahrer, um nur einige Coronaalltagshelden zu nennen, würdigen. Am Samstag war Kartes im Stadtteil Maudach unterwegs um als kleine Geste des Dankes je einen Blumenstrauß an zwei Coronaalltagsheldinnen zu übergeben. Alice Klomann, Mitarbeiterin bei EDEKA Krech in Lu-Maudach und Rosi Pappe, sie organisierte u.a.Onkomützen und Coronaschutzmasken, zeigten sich überrascht und erfreut über die kleine Annerkennung.

Selbstverständlich hat Kartes den Blumenstrauß bei Blumenhaus Wolf besorgt, dem ortsansässigen Blumenfachgeschäft und somit auch den lokalen Handel vor Ort unterstützt.



