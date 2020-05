Ludwigshafen – 29-Jähriger nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Am 03.05.2020, gegen 16:45 Uhr, hatte ein 29-jähriger deutscher Beschuldigter mehrere Bierdosen in einer Tankstelle in der Dürkheimer Straße zu stehlen versucht und nach Entdeckung des Diebstahls durch einen Mitarbeiter der Tankstelle nach diesem geschlagen, ohne ihn zu treffen. Seine Flucht konnte durch einen Zeugen verhindert werden. Da der 29-Jährige auch auf die hinzugerufenen Polizeibeamten einschlagen wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Da er angab, zuvor Kokain konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Schlüssel seines nicht zugelassenen Fahrzeugs wurde sichergestellt. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Kurze Zeit später brachte sich der Beschuldigte mit einem Zweitschlüssel erneut in den Besitz des sichergestellten Autos und fuhr davon, wobei er von einer Polizeistreife entdeckt wurde. Als die Polizeibeamten ihn anhalten wollten, flüchtete er mit teilweise 80 km/h. Dabei gefährdete er auch einen Fußgänger, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. In einer Sackgasse in der Wanderstraße wurde der Beschuldigte gestellt. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung konnten in der Jacke des Beschuldigten insgesamt ca. 10 Gramm Kokain, ca. 10 Gramm Amphetamin und etwa 80 Gramm Heroin sichergestellt werden. Der 29-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen und am Montagmittag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaft wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln anordnete; als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.