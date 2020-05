Heppenheim – Heppenheim radelt auch in der Corona-Krise für ein gutes Klima – Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN geht in die nächste Runde

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Das Stadtradeln wird trotz Corona-Krise auch in diesem Jahr stattfinden, denn Veranstalter und das Bundesgesundheitsministerium sind davon überzeugt, dass das Fahrrad das sinnvollste Verkehrsmittel für die täglichen Wege zum Einkaufen oder zur Arbeit ist. Es ist außerdem die beste Alternative zum ÖPNV und in vielen Fällen dem Auto vorzuziehen. Zugleich bietet das Radfahren die Möglichkeit, sich trotz Einschränkung des öffentlichen Lebens an der frischen Luft zu bewegen und Ausflüge zu unternehmen. Das fördert die Gesundheit und bietet viel Abwechslung, ohne einen zu engen, zwischenmenschlichen Kontakt zu riskieren. Wer die Kilometer anschließend beim STADTRADELN einträgt kann so, zumindest digital, in Austausch mit anderen Menschen treten. Dass beim Radeln die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten sind, versteht sich von selbst.

Heppenheim ist vom 18.05. bis 07.06.2020 mit von der Partie. In diesem Zeitraum können Kommunalpolitiker, Bürgerinnen und Bürger sowie alle Personen, die in Heppenheim arbeiten oder einem Verein angehören bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/heppenheim. Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Heppenheim sogenannte STADTRADELN-Stars, die demonstrativ in den 21 STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Diese sollen nach Möglichkeit während der Aktionsphase von lokalen und/oder überregionalen Medienpartnern begleitet werden und über ihre Erfahrungen als Alltagsradler in ihrem STADTRADELN-Blog berichten.

Bürgermeister Rainer Burelbach und Erste Stadträtin Christine Bender hoffen auf eine rege Teilnahme der Heppenheimer, die damit aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung setzen. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, dabei wird ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs durch den Innerortsverkehr verursacht. Wenn rund 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.