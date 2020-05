Frankenthal – Wertstoffcenter weitet Angebot und Öffnungszeiten aus – Abgabe weiterer Abfallarten möglich

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Montag, 4. Mai, ist im Wertstoffcenter im Starenweg die Anlieferung weiterer Abfallarten möglich. Neben Grünschnitt können auch Altkleider, Elektro- und Elektronikgeräte, Energie-sparlampen, Leuchtstoffröhren, Papier, Pappe, Kartonagen und Schrott abgegeben werden. Außerdem öffnet das Wertstoffcenter zusätzlich am Freitagnachmittag und Samstags bereits um 7.30 Uhr, eine Stunde früher als bisher. Ab sofort kann montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 7.30 bis 13 Uhr angeliefert werden. Die Kompostanlage ist weiterhin von Montag bis Freitag von 13 bis 16.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr für die Abgabe von Grünabfällen bis 500 Liter geöffnet. Die Kfz-Kennzeichenregelung wird für beide Anlagen aufgehoben.



Infektionsschutz: keine Annahme gebührenpflichtiger Abfälle

Um den Kontakt zwischen Personal und Anliefernden so gering wie möglich zu halten, wer-den im Wertstoffcenter weiterhin keine gebührenpflichtigen Abfälle angenommen. Dazu zäh-len Bauschutt, Laminat, Parkett, Deckenpaneele, Türblätter und Zargen, Paletten, Altreifen, Renovierungsabfälle und Restabfälle – eine detaillierte Übersicht ist im Abfallkalender oder unter www.frankenthal.de/ewf zu finden. Ebenfalls von der Abgabe ausgenommen ist Sperr-müll. Termine für die Abholung Zuhause können aber ab sofort wieder unter 06233 89 777 vereinbart werden.



Verhaltensregeln bei der Anlieferung

Zum Schutz von Anliefernden und Personal gelten folgende Verhaltensregeln: Es muss bei Anlieferung ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Da maximal fünf Fahrzeuge gleichzei-tig abladen können, ist mit Wartezeiten zu rechnen. Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen werden. Das Abladen soll zügig erfolgen und den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind vor und auf den Anlagen einzuhalten. Grundsätzlich sind nur Frankenthaler Bürger anlieferberechtigt.



Halbseitige Sperrung des Starenwegs

Aufgrund des zu erwartenden starken Verkehrsaufkommens wird der Starenweg Freitag-nachmittags und Samstagvormittags zwischen Ein- und Ausfahrt des Wertstoffcenters in Fahrtrichtung Süden halbseitig gesperrt. Die Anfahrt zum Wertstoffcenter erfolgt über den Nachtweideweg, die Abfahrt vom Wert-stoffcenter erfolgt über den Starenweg in Fahrtrichtung Norden. Wer aus Richtung Mörsch kommt, muss über die Ludwigshafener Straße, Mannheimer Straße und den Nachtweideweg zufahren.

Auf einen Blick

Ab Montag, 4. Mai, ist im Wertstoffcenter, Starenweg 54, die Abgabe folgender Abfallarten möglich:

• Altkleider

• Elektro- und Elektronikgeräte

• Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren

• Grünschnitt bis 500 Liter

• Papier, Pappe, Kartonagen

• Schrott

Weiterhin nicht angenommen werden gebührenpflichtigen Abfälle (beispielsweise Bauschutt, Laminat, Parkett, Deckenpaneele, Türblätter und Zargen, Paletten, Altreifen, Renovierungs-abfälle und Restabfälle) und Sperrmüll. Termine zur Sperrmüllanholung können vereinbart werden.

Die Öffnungszeiten werden ausgeweitet

Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr

Freitag 13 bis 17 Uhr (NEU)

Samstag 7.30 bis 13 Uhr (Öffnung eine Stunde früher)

Die Kompostanlage ist weiterhin für die Abgabe von Grünschnitt geöffnet:

Montag bis Freitag 13 bis 16.30 Uhr

Samstag 8.30 bis 13 Uhr

Die Kfz-Kennzeichenregelung für beide Anlagen entfällt.

Für die Abgabe im Wertstoffcenter gelten folgende Verhaltensregeln:

• Bei der Anlieferung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

• Es können maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig abladen; daher ist mit Wartezeiten zu rechnen.

• Während der Wartezeit sollte das Auto nicht verlassen werden.

• Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.

• Das Entladen hat möglichst zügig zu erfolgen.

• Die Hygiene- und Abstandsregeln sind vor und auf den Anlagen einzuhalten.

• Nur Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger sind anlieferberechtigt.