Ludwigshafen – Schlägerei im Supermark wegen fehlender Coronamaske

Ludwigshafen – Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Schlägerei im Supermark wegen fehlender Coronamaske – Am 02.05.2020 gegen 21:15 Uhr schlug ein 57-Jähriger Ludwigshafener einem Mitarbeiter eines Supermarktes in der Prinzregentenstraße in Ludwigshafen ins Gesicht, nachdem ihm der Mitarbeiter den Zutritt zum Markt ohne Mundschutz nicht gewähren wollte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizisten als “Nazis”. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

