Ludwigshafen – CDU Frauenunion Ludwigshafen befürwortet den Internationalen “Tag der gewaltfreien Erziehung “

Kaiserslautern/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Nordrhein-Westfalen haben nun weitere Bundesländer entschieden, dass Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern wieder öffnen können. Entsprechend wird auch IKEA seine Einrichtungshäuser in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen sowie dem Saarland in der kommenden Woche öffnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden nun auch in weiteren Bundesländern wieder begrüßen dürfen. ... Mehr lesen »