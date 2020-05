Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Unfall Brunckstraße Fahrer schwer verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – VIDEO NACHTRAG – Unfall Brunckstraße Fahrer schwer verletzt – Gestern am Freitag, den 01. Mai 2020 kam es gegen 22:20 zu einem Unfall mit einem Transporter bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde.

Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und kam in einer Böschung zum stehen. Die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr musste den Fahrzeuglenker aus dem Fahrzeug befreien. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.