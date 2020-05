Frankenthal / Ludwigshafen – Gewinner des Malwettbewerbs stehen fest – Das Wichtigste vorweg, es wurden in den Altersklassen 4 – 7 und 8 – 10 Jahre so viele schöne Bilder eingereicht, dass mehr Bilder prämiert wurden als vorgesehen.

Die Jury, unter dem Vorsitz von der Frankenthaler Künstlerin Uschi Freymeyer, war so überwältigt von der Qualität der zahlreich eingereichten Bilder, dass wir uns dazu entschieden haben, jeweils zwei Erste-, zwei Zweite und drei Dritte Plätze, in jeder Altersklasse zu vergeben. Hinzu kommt, dass die Redaktion von MRN-News sich entschieden hat, zehn weitere Sonderpreise auszugeben. Die Sonderpreise gehen an Kinder deren Bilder alle bei einem der vier Jurymitglieder mit im Ranking waren.

An der Stelle sei nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Partner die das Projekt unterstützt haben.

Die Gewinner werden per E-mail über die Preisübergabe benachrichtigt.

Nun zu den Gewinner/innen in der Altersgruppe 4 – 7 Jahre:

Erster wurden:

Emira Dogru 7 Jahre



Mariella 6 Jahre



Spielwaren Werst in Lu-Oggersheim, www.spielwaren-werst.de



Zweiter wurden:

Alesia 6 Jahre



Lotta Dietrich 6



Linden-Apotheke, Inhaber Mahmood Jawhar, in Mannheim www.linden-apotheke-mannheim.de



Dritter wurden:

Nisa Koz 5



Svenja Ebler 7



Annabel Spiegel 5



Kampfsporthaus Fuchs, Ludwigshafen www.ludwigshafen-kampfsport.com



Nun zu den Gewinner/innen in der Altersgruppe 8 – 10 Jehre:

Erster wurden:

Nele Klippel 8



Paula Dietrich 8



Kuthan Immobilien www.kuthan-immobilien.de



Zweiter wurden:

Emma Wiegand 9



Felizitas Abigail 8



Schuhhaus Keller in Ludwigshafen, www.schuh-keller.de



Dritter wurden:

Angela 9



Hanna Koltes 8



Sudenur 9



EDEKA Krech, Ludwigshafen-Maudach, www.edeka-krech.de



Sonderpreise Altersgruppe 4 – 7

Hanna Ebler 7



Kalotta Völpel 6



Laura Koltes 4



Luna Bowitz 5



Maja 6



Ted Small 6



Lian Schwarz 7



EDEKA Scholz, Ludwigshafen, www.edeka-scholz.de



Sonderpreise Altersgruppe 8 – 10

Dalma 8 Jahre



Julia Müller 8



Lea Isabelle Reder 8



Alle weiteren Teilnehmer bekommen Anerkennungspreise