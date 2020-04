Wiesloch – Tötungsdelikt – Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Unterbringungsbefehl gegen 50-jährige Frau in psychiatrischer Klinik

NACHTRAG:

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mann-heim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen die 50-jährige Frau, die im dringenden Verdacht steht, in einer Sozialunterkunft in Wiesloch in den frühen Morgenstunden des Dienstages ihre Mitbewohnerin erschlagen zu haben, ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Die Beschuldigte wurde im Laufe des Mittwochnachmittags der Haftrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die ihr den Unterbringungsbefehl eröffnete. Im Anschluss wurde die Beschuldigte in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidi-rektion Heidelberg dauern an.