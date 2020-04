Meckenheim – Erneut Beregner von Feld gestohlen

Meckenheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Nach dem Diebstahl von mehreren Hundert landwirtschaftlichen Beregnern in Meckenheim in der letzten Woche kam es, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, erneut zu einem Diebstahl. Dieses mal entwendeten bislang unbekannte Täter 4 Beregner im Wert von ca. 40 Euro. Tatort war erneut das Feld zwischen Meckenheim und Rödersheim-Gronau, östlich der Kreisstraße zwischen beiden Ortschaften. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Diebstahls oder von Personen, denen im genannten Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.