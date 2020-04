Mannheim – Wiedereröffnung vorübergehend geschlossener Filialen bei der VR Bank Rhein-Neckar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Montag, 04. Mai öffnen zwölf weitere Filialen unter Einhaltung strenger Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln.

Nachdem Bund und Länder nun erste Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen haben, kehrt langsam und teilweise das öffentliche Leben in die Metropolregion Rhein-Neckar zurück. In Anlehnung an die von den Landesregierungen beschlossenen Maßnahmen wird die VR Bank Rhein-Neckar standortindividuell Filialen wieder öffnen. Ab Montag stehen den Mitgliedern und Kunden wieder 18 und damit die Hälfte aller Filialen zur Verfügung.

Für alle Standorte der VR Bank Rhein-Neckar wurden zusätzliche Hygieneschutzmaßnahmen – insbesondere im Hinblick auf größtmögliche Sicherheit bei direkten Kundenkontakten – getroffen. Von Plexiglas an den Arbeitsplätzen bis hin zu Zutrittskontrollen im Bedarfsfall. Gleichwohl für Kunden in Baden-Württemberg keine Verpflichtung zur Bedeckung von Mund und Nase besteht, empfehlen wir jedoch einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz in all unseren Filialen zu tragen. „Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns nach wie vor höchste Priorität“, betont Dr. Wolfgang Thomasberger, Vorsitzender des Vorstands der VR Bank Rhein-Neckar. „Wir sind weiterhin in unserer Region fest verwurzelt und haben unsere Öffnungszeiten an die Kundenbedürfnisse angepasst. Ab sofort haben wir unsere persönlichen Zeiten auf den Filialen stärker in Service- und Beratungszeiten aufgeteilt. Die Beratungstermine finden individuell nach Vereinbarung auch gerne über unsere Servicezeiten hinaus statt. Damit erhöhen wir die Beratungsqualität vor Ort“, so Thomasberger.

Natürlich stehen unseren Kunden rund um die Uhr auch das Kunden-Service-Center 0621 1282 – 0, unsere Geldautomaten und SB-Terminals sowie unser Online-Banking zur Verfügung.

Aktuelle Informationen und Servicezeiten finden Sie auf unserer Website: https://www.vrbank.de/filialen