Mannheim – Öffentliche Gottesdienste in Zeiten von Corona – Sorgfalt vor Schnelligkeit – Evangelische Kirche Mannheim arbeitet Gottesdienst-Konzept aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach heutiger Information der Badischen Landeskirche sind in Baden-Württemberg ab 10. Mai öffentliche Gottesdienste wieder möglich. Im Stadtkirchenbezirk Mannheim ist der Abstimmungsprozess dafür noch nicht abgeschlossen. Für die Gemeinden gilt Sorgfalt vor Schnelligkeit. Dekan Ralph Hartmann begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, im Mai wieder öffentliche Gottesdienste feiern zu können. Zugleich gilt es, dabei für die Gesundheit und den Schutz der Risikogruppen zu sorgen. Ziel sei es, ein abgestimmtes und verantwortetes Gottesdienstkonzept zu erarbeiten: „Wir arbeiten mit den Gemeinden ein Konzept für öffentliche Gottesdienste in Zeiten von Corona aus und stimmen miteinander ab, in welchen Kirchen wir schrittweise beginnen werden“, erläutert Dekan Hartmann. Dieses Konzept basiert auf den Grundlinien eines Schutzkonzeptes, die die Badische Landeskirche für Anfang kommender Woche angekündigten hat.

„Die Sehnsucht nach Gottesdienst steht neben der Sorge um Gesundheit“, so Hartmann. Beidem müsse das Konzept gerecht werden. „Das bedeutet, dass wir mit großem Bedacht wieder starten.“ Räumliche Voraussetzungen der Kirchen und personelle Möglichkeiten müssen mit den Vorgaben in Einklang gebracht werden. Die Gottesdienste, betont Hartmann, werden nicht in allen Mannheimer Kirchen starten können und sie werden anders sein als vor Corona: „Kürzer, mit klaren Abstandsregeln, wahrscheinlich ohne Gemeindegesang und vorerst ohne Abendmahl.“ Denn die Gesundheit habe „oberste Priorität“. Auch wenn kurze öffentliche Gottesdienste im Mai wieder angeboten werden, sollen weiterhin Online- und TV-Angebote erhalten bleiben, damit alle Menschen, die einen Gottesdienst feiern möchten, dies auch können.