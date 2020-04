Ludwigshafen – Barmer EK öffnet wieder Geschäftsstellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Lockerung der Anti-Corona-Beschränkungen

BARMER öffnet Geschäftsstellen

Ludwigshafen, 29. April 2020 – Die BARMER ist ab dem 4. Mai auch wieder in ihren Geschäftsstellen für ihre Versicherten da. Mit der bereits in der vergangenen Woche umgesetzten Lockerung der Einschränkungen im öffentlichen Leben geht damit auch die BARMER einen ersten vorsichtigen Schritt in Richtung Normalbetrieb. „Um den Gesundheitsschutz der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, greifen eine Reihe strikter Sicherheitsmaßnahmen in unseren Geschäftsstellen, zu denen unter anderem der Einsatz von Schutzmasken und Plexiglasscheiben bei Beratungsgesprächen ebenso gehört wie die Einhaltung der Abstandsregelung und eine regelmäßige Händehygiene“, erklärt der Regionalgeschäftsführer der BARMER in Ludwigshafen, Volker Reithermann. Angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus hatte die Kasse am 16. März ihre Geschäftsstellen geschlossen.

Quelle BarmerEK