Ludwigshafen – Audi-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Polizei macht von Schusswaffe Gebrauch

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Am 28.04.2020, kurz vor Mitternacht, beabsichtigte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Grünstadt in Hettenleidelheim einen Audi einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Wagen war mit drei Personen besetzt. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen hielt der Wagen nicht an. Der Fahrer beschleunigte und fuhr durch mehrere Ortschaften und Feldwege. Dabei fuhr er mit sehr hoher Geschwindigkeit. Zurück in Hettenleidelheim hielt der Fahrer den Audi auf einem Parkplatz in der Hauptstraße an. Zwei Insassen des Wagens stiegen sofort aus und rannten weg. Da der Audi-Fahrer auf die Aufforderung der Polizisten, ebenfalls auszusteigen, nicht reagierte, gab einer der Beamten zwei Warnschüsse ab. Daraufhin setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Flucht konnte durch die Abgabe mehrerer Schüsse auf die Reifen des Audis nicht verhindert werden.

Bei der weiteren Verfolgungsfahrt verunfallte der Audi auf einem Feldweg bei Hettenleidelheim. Das unmittelbar hinter ihm fahrende Polizeiauto, konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und fuhr auf den Wagen auf. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Der Fahrer des Audi konnte nun festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 19-jährigen aus Eisenberg. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden im Wagen rund 3 Gramm Marihuana aufgefunden. Der 19-jährige Tatverdächtige stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an.