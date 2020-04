Landau – Vollsperrung der B38 bei Impflingen – Baustellenfahrpläne Linien 541, 558 und 555

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Vollsperrung der B38 (südlich und nördlich von Impflingen) kommt es ab Montag, den 4. Mai 2020 bis zur Beendigung der Bauarbeiten (voraussichtlich im Sommer 2020) zu Veränderungen in den Fahrplänen sowie den Fahrwegen.

Die Umleitung der Linie 541 DB Regio Bus (Bad Bergzabern – Landau) verläuft über zwei unterschiedliche Fahrwege:

-Rohrbach – Impflingen – Mörzheim – Landau (verlängerter Fahrweg)

-Rohrbach – Insheim – Landau ohne Mühlhofen/Klingen (verkürzter Fahrweg).

Es gilt zu beachten, dass die Orte Impflingen, Mühlhofen und Klingen eingeschränkt bedient werden. Die Haltestelle Billigheim, Kropfinger kann nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle Billigheim, Friedhof. Die Haltestelle Impflingen, Süd wird in die Rohrbacher Straße verlegt. Auf der Umleitungsstrecke werden zusätzliche die Haltestellen „Mörzheim, Hirtenhaus“ bzw. „Insheim, Zeppelinstraße“ (für einen möglichen Umstieg zur Regionalbahn am Bahnhof Insheim) bedient. Details zu den genauen Abfahrtszeiten sind dem beiliegenden gültigen Baustellenfahrplan sowie den Baustellenlinienplänen zu entnehmen.



Die Linie 558 BRHViaBus (Fahrten an Schultagen Landau-Impflingen-Herxheim) und die Fahrt 555-206 (Offenbach–Landau) müssen ebenfalls für diesen Zeitraum angepasst werden.

• Linie 555-206 wird alle ihre Haltestellen 25 Minuten früher bedienen.

• Linie 558-202 wird bis einschließlich Haltestelle Impflingen Dorfplatz ihre Haltestellen für 23 Minuten

früher bedienen.

• Linie 558-209 wird alle Haltestellen bis Ersatzhaltestelle Billigheim Friedhof 6 Minuten früher bedienen.

• Linie 558-211 fährt alle Haltestellen 23 Minuten später an.

• Linie 558-212 bedient all ihre Haltestellen 23 Minuten früher.

• Linie 558-214 fährt alle Haltestellen ab Impflingen Dorfplatz 23 Minuten später an.

Weitere Informationen unter www.vrn.de.