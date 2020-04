Heidelberg – Einbruch in Heidelberger Bahnhofsbäckerei – Zeugen gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangenen Montag, den 27. April 2020 gegen 03:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Mann in eine Bäckerei im Heidelberger Hauptbahnhof eingebrochen. Der Täter hat dabei 245 Euro Bargeld aus der Wechselkasse entwendet. Anhand der im Geschäft installierten Kameras wurde die Tat gefilmt. Die Bilder stehen den Ermittlern nun als Beweismittel zur Verfügung. Sie zeigen einen 20 bis 25 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann, der sich seinen Weg in das Geschäft sucht, sich umschaut und schließlich an der Kasse bedient. Hinweise nimmt die Bundespolizei Karlsruhe unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de entgegen.

