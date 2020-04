Germersheim – Bürgertelefon des Landkreises Germersheim am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen nicht besetzt

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bürgertelefon des Landkreises Germersheim ist werktags von montags bis donnerstags, 8:30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie freitags, 8:30 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 07274/53-131 erreichbar. Jedoch nicht besetzt ist es an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen.

Das Anrufaufkommen ist vor allem an den Wochenenden deutlich zurückgegangen. Derzeit nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons täglich zwischen 60 und 80 Anrufe entgegen, zu Spitzenzeiten waren es bis 150 Anrufe. An den Wochenenden ist es inzwischen sehr ruhig geworden. Informationen zum Thema Coronavirus finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/coronavirus.

