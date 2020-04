Dudenhofen – CDU Dudenhofen spendet der Clemens-Beck-Grundschule 70 Mund-Nase-Stoffmasken

Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Montag, den 4. Mai beginnt für viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht – so auch für die Viertklässler in der Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen. Die Grundschule stellt dies vor besondere Herausforderungen, da auch für die Grundschulkinder vom Land eine Maskenpflicht angeordnet wurde. Zudem müssen die Grundschulen ab Montag wieder eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen gewährleisten.

In der Clemens-Beck-Grundschule sind die vom Land für die Schülerinnen und Schüler zum Schulbeginn versprochenen Masken bisher noch nicht angekommen. Ebenso fehlt es an Masken zum Schutz der Lehrkräfte und des Personals, da eine klare Aussage des Landes, wer dafür zuständig ist – das Land als Arbeitgeber oder die Kommunen als Schulträger – noch aussteht.

In dieser kritischen Situation ist schnelles und unbürokratisches Handeln vor Ort gefragt. Der CDU Ortsverband Dudenhofen hat sich daher entschlossen, der Grundschule jeweils einen Satz Mund-Nase-Stoffmasken für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehr- und Verwaltungspersonal zu spenden, damit ein geordneter Schulstart am Montag sichergestellt werden kann.

Die Masken werden aktuell in Dudenhofen in Handarbeit gefertigt und der Schule pünktlich vor Schulbeginn am Montagmorgen geliefert.

Quelle CU Dudenhofen/ Dr.Lang