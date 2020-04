Schifferstadt – Erste Hygiene-Lieferung für Grundschulen – Land stellt Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel zum Schulstart am 4. Mai

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ende der vergangenen Woche trafen die ersten Desinfektionsmittel und Einwegmasken für die Grundschülerinnen und -schüler zum Schulstart am 4. Mai bei der Stadtverwaltung Schifferstadt ein. Als bisher erstes Land stattet Rheinland-Pfalz alle Schülerinnen und Schüler mit waschbaren Alltagsmasken und einem Hygiene-Paket, dem sogenannten „Notfallkoffer“, bestehend aus Desinfektionsmitteln und Einwegmasken, aus. Zumindest in den Pausen und bei der Schülerbeförderung sollen die Kinder die Masken tragen. Ansonsten gilt weiterhin: Abstand halten. Die Stadtverwaltung wartet nun auf die Lieferung der waschbaren Alltagsmasken, um sie an die Grundschulen weiterzugeben.

