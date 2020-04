Ludwigshafen – Marktverlegung in Oppau und in der Gartenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27.04.2020, gegen 12:20 Uhr, rief bei einer 91-Jährigen ein unbekannter Mann an und gab sich als ihr Enkel aus. Er teilte ihr mit, dass er sie besuchen wollte, auf der Anfahrt jedoch einen Unfall gehabt hätte und deshalb nun 25.000 Euro von ihr benötige. Da die Seniorin an der Stimme des Anrufers ... Mehr lesen »