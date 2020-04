Landau – Geänderte Öffnungszeiten für Grünabfallsammelstellen im Landkreis Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Landkreis Südliche Weinstraße wurden die Grünabfallannahmestellen und deren Öffnungszeiten aktualisiert. So sind in Edenkoben und Annweiler-Gräfenhausen bei der Firma Span-Service die Annahmestellen zusätzlich am Donnerstag, 30. April 2020, von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet, ebenso wie in Steinfeld am Donnerstagnachmittag, dort allerdings von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Ab der nächsten Woche, beginnend ab 4. Mai 2020, erfolgt die Öffnung der Annahmestelle der Firma Span-Service in Edenkoben nur noch an Samstagen von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr. In Steinfeld entfällt die Öffnung an Freitagen. Dort ist dann wie im WertstoffWegweiser angegeben an Samstagen von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr geöffnet. Wieder hinzu kommt die Grünabfallannahme bei der Kläranlage Kirrweiler zu geänderten Öffnungszeiten; diese sind Montag, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags bleibt die Annahmestelle in Kirrweiler bis auf Weiteres geschlossen.

Überblick über die Annahmestellen und Öffnungszeiten für Grünabfälle

zum Stand 28.4.2020

Span-Service Holzlogistik GmbH in Annweiler-Gräfenhausen

Freitag, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag, , 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Achtung: zusätzlich Donnerstag, 30.4.2020, von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet

Span-Service Holzlogistik GmbH in Edenkoben, Industriering 20 a

Öffnungszeiten bis einschließlich Samstag, 2. Mai 2020

Samstag, 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Achtung: zusätzlich Donnerstag, 30. April 2020, von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet, Öffnungszeiten ab 4. Mai 2020 bis auf Weiteres nur samstags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Fa. Jeanine Rieger, Rohrbach

Dienstag und Donnerstag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Kläranlage Offenbach

Montag, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Kläranlage Steinfeld

Öffnungszeiten bis einschließlich Samstag, 2. Mai 2020

Samstag, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Achtung: zusätzlich Donnerstag, 30. April 2020, von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet, Öffnungszeiten ab 4. Mai 2020 bis auf Weiteres nur samstags, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Kläranlage Kirrweiler

Montag, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und

Mittwoch, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(Samstag bis auf Weiteres geschlossen!)

Bitte informieren Sie sich über evtl. Änderungen der Öffnungszeiten in der Tageszeitung bzw. unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/aktuelles.php