Heidelberg – Umleitung der Linien 30, 31, 32, 33, M2 und M5 aufgrund von Kanalarbeiten

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grabengasse im Bereich der Heidelberger Altstadt wird für Kanalarbeiten von Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich Montag, 31. August, voll gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr der Buslinien 30, 31, 32, 33, Moonliner 2 (M2) und Moonliner 5 (M5), die umgeleitet werden müssen.

Linie 30

Die Busse der Linie 30 werden in Fahrtrichtung MPI Astronomie zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Ab der Haltestelle Peterskirche geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Linien 31, 32 und M2

Die Busse der oben genannten Linien werden in Fahrtrichtung Universitätsplatz ab der Haltestelle Marstallstraße über die Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle (Steig B) direkt zur Haltestelle Peterskirche umgeleitet. Dieser Umleitung entsprechend beginnen die Fahrten der Linien 31 und 32 in Fahrtrichtung HD Uniklinikum sowie des Moonliners 2 (M2) in Fahrtrichtung Wieblingen im oben genannten Zeitraum ab der Haltestelle Peterskirche. Von dort aus geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

Linie 33 und M5

Die Linie 33 in Fahrtrichtung Emmertsgrund und der Moonliner 5 (M5) in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld werden im genannten Zeitraum zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über die Haltestelle Herrenmühle (Steig B) und den Schlossbergtunnel umgeleitet. Ab der Haltestelle Peterskirche geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Emmertsgrund bzw. Neuenheimer Feld. Die Gegenrichtung ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Die Haltestelle Universitätsplatz kann im oben genannten Zeitraum von den Linien 30, 31, 32, 33, M2 und M5 nicht bedient werden und entfällt. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle Peterskirche zu nutzen.