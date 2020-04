Germersheim – Neue Öffnungszeiten der Corona-Ambulanz ab 4. Mai

Mannheim / Ludwigshafen / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Seit Montag, 27. April, ist in ganz Deutschland das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im Öffentlichen Personennahverkehr vorgeschrieben. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat zum Auftakt der Infektionsschutzmaßnahme an zahlreichen Punkten im Verkehrsgebiet kostenlose Einwegmasken an ihre Fahrgäste verteilt. Nach dem ersten Tag mit der neuen Verordnung ... Mehr lesen »