Worms – Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Johanniterstraße hochwertiges Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug gestohlen. Unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete vier Baugeräte der Marke “Hilti” im oberen vierstelligen Wert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

