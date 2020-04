Worms – Feuer im Altkleidercontainer

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Samstagabend, um 23:30 Uhr brannten in der Wonnegaustraße zwei Altkleidercontainer. Die im Innern der Container befindlichen Kleider wurden durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste die Behältnisse aufschneiden und konnte so das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail