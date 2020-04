Wilhelmsfeld – Motorradfahrer Vorfahrt genommen – Sozia leicht verletzt – Verursacherin flüchtet von der Unfallstelle – aufmerksamer Zeuge notiert Kennzeichen

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Nissan mit Schweizer Kennzeichen war am Sonntag gegen 11.50 Uhr von der Alten Römerstraße in die Altenbacher Straße eingebogen und hatte dabei einem 55-jährige Motorradfahrer, der in Richtung Altenbach fuhr, die Vorfahrt genommen. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver kam es zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, die 60-jährige Sozia wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach einem Rangiermanöver unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte mit seinem Auto der Verursacherin im Schriesheimer Tal einholen und das amtliche Kennzeichen notieren. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.

