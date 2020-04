Mannheim – SVW erhält Lizenz für 2. Bundesliga

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein aufmerksamer Spaziergänger beobachtete am späten Sonntagabend mehrere Personen, die sich mit Taschenlampen auf dem Gelände einer öffentlichen Gemeindeeinrichtung in der Jahnstraße in Dudenhofen aufhielten. Die eintreffenden Polizisten stellten vor Ort zwei Personen fest, welche über einen Zaun flüchteten. In Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Polizeihubschrauber konnten die Beamten die beiden 31 und 33 ... Mehr lesen »