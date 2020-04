Mannheim – Drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Corona / 53. aktuelle Meldung zu Corona 27.04.2020

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei weitere Todesfälle / 53.Aktuelle Meldung zu Corona 27.04.2020.

1.Aktuelle Fallzahlen

2.Videobotschaft des Oberbürgermeisters Dr.Peter Kurz

3.Land richtet Hotline für Menschen mit psychischen Belastungen ein

4.Videoübertragung der Gemeinderatssitzung am 28.04.2020

1. Aktuelle Fallzahlen – 3 Todesfälle – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim steigt auf 438

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt drei Todesfälle mit Coronavirus aus den letzten Tagen. Ein über 70 Jahre alter Mann aus Mannheim verstarb heute in einer Mannheimer Klinik, am 25.04. verstarb eine über 70 Jahre alte Frau aus Mannheim in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Ein über 80 Jahre alter Mann aus Mannheim war bereits am 22.04. in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben.

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis heute Nachmittag, 27.04.2020, 16.00 Uhr, 2 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 438. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen.

Bislang sind in Mannheim 348 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

2.Videobotschaft des Oberbürgermeisters Dr.Peter Kurz

3. Land richtet Hotline für Menschen mit psychischen Belastungen ein

Die Corona-Pandemie ist für viele Menschen im Land eine große psychische Belastung. Zu eingeschränkten sozialen Kontakten und möglichen Konflikten zu Hause kommen häufig Fragen, wie es mit dem eigenen Job und der Familie weitergeht. Gemeinsam mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, der Landesärztekammer, der Landespsychotherapeutenkammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg hat das Land eine Hotline zur psychosozialen Beratung eingerichtet. Unter der kostenfreien Nummer 0800 377 377 6 stehen Expert*innen dort täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.

4. Videoübertragung der Gemeinderatssitzung am 28.04.2020

Die organisatorischen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus haben weiterhin Auswirkungen auf die Gemeinderatsarbeit. Das Vorgehen der Stadt Mannheim dazu entspricht den rechtlichen Vorgaben. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung wird auf die unbedingt notwendigen Beratungsgegenstände reduziert. Eine geringe Anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörer kann auf der Empore des Ratssaales die Sitzung – in dem erforderlichen Abstand voneinander – verfolgen, die sich allerdings im Vorfeld per E-Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de zur Sitzung anmelden müssen. Außerdem müssen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort in eine Anwesenheitsliste eintragen.

Die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 28. April, ab 16 Uhr wird zudem live per Video übertragen. Unter www.mannheim.de/gr-live können Interessierte die Sitzung verfolgen.