Ludwigshafen – SPD: Beschlussvorlage zum Metropol ist eine gute Grundlage für eine gute städtebauliche Entwicklung am Berliner – Jetzt ist der Investor in der Pflicht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die SPD-Stadtratsfraktion wird dem Satzungsbeschluss sowie dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“ in der heutigen Stadtratssitzung zustimmen.

„Mit dem zur Beschlussfassung vorliegenden Durchführungsvertrag und Satzungsbeschluss stehen wir fast am Ende des baurechtlichen Planverfahrens für das Projekt „Metropol“ am Berliner Platz. Aus unserer Sicht zeigt das vorliegende Ergebnis, dass die städtischen Verantwortlichen gut verhandelt und gleichzeitig wichtige Kompromisse mit dem Investor gefunden haben. Sollte der Stadtrat heute zustimmen, sehen wir den Investor in der Pflicht, zeitnah mit der Umsetzung zu beginnen und dafür Sorge zu tragen, dass das Loch im Herzen unserer Stadt möglichst bald der Vergangenheit angehört“, so der Fraktionsvorsitzende und baupolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, David Guthier.

„Besonders wichtig war uns, dass gute Lösungen hinsichtlich des Stellplatznachweises, der umgebenden Begrünung vor allem im Süden des Gebäudes, für die Wiederherstellung des Platanenhains, für die Verkehrslenkung während der Bauzeit,für die Wiederherstellungs- und Verkehrssicherungspflichten zulasten des Bauträgers und für die Klärung der Grundstücksverhältnisse gefunden werden. Mit Blick auf diese Anforderungen ist das in den Vorlagen für die heutige Sitzung ein gutes Ergebnis aus Sicht der Stadt und eine gute Grundlage für eine die städtebauliche Entwicklung rund um den Berliner Platz“, erklärt Guthier abschließend.

Quelle SPD Ludwigshafen