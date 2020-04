Ludwigshafen – Glasscheibe von Kirche beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.04.2020, zwischen 00:00 Uhr 17:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Eingangstür der Christ König Kirche in der Raiffeisenstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

