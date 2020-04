Ludwigshafen – Alexander Thewalt neuer Baudezernent der Stadt Ludwigshafen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:35 Uhr in der Mannheimer Innenstadt, bei dem ein etwa 30-40 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad einem Pkw die Vorfahrt nahm, stürzte und anschließend auf seinem Fahrrad die Flucht ergriff. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung M3/M4 und N3/N4. Der Radfahrer befand sich ... Mehr lesen »