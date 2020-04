Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28 April tritt die vom Bundesrat beschlossen Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Diese regelt auch Verstöße von Kraftfahrern, die keine Rettungsgasse bilden. Die Weinheimer Feuerwehr gibt Tipps wie man die Rettungsgasse richtig bildet. Am 28. April 2020 tritt die StVO-Novelle in Kraft. Mit der StVO-Novelle soll der Straßenverkehr sicherer gestalten. In den ... Mehr lesen »