Landau – Weitere Termine nach dem 2. Mai in Planung – LandauLivestream geht in die Verlängerung – Nächste Ausgabe am Dienstag, 28. April, mit Akustik-Pop von Eva Croissant und Benjamin Penna

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau und ihre Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH haben entschieden, den LandauLivestream zu verlängern. Die zunächst angekündigten Termine reichten bis zum 2. Mai; wie Oberbürgermeister und Stadtholding-Geschäftsführer Thomas Hirsch sowie Kulturabteilungsleiterin Sabine Haas jetzt mitteilen, wird dann aber noch nicht Schluss sein. „Das Format bereitet viel Freude – sowohl den Musikerinnen und Musikern als auch den Technikerinnen und Technikern und natürlich dem Publikum in den heimischen Wohnzimmern. Wir werden daher die regionale Kulturszene auch weiterhin auf diese Weise unterstützen“, kündigen Hirsch und Haas an. Die neuen Termine und auftretenden Bands werden zeitnah bekanntgegeben. Der LandauLivestream ist ein gemeinsames Projekt der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding mit Unterstützung von Jeffrey Deubler als Vertreter der freien Kulturszene. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 19 Uhr treten Künstlerinnen und Künstler aus der Region in der historischen Jugendstil-Festhalle auf. Die Auftritte werden auf Facebook und YouTube live gestreamt – in Form der in der Corona-Krise populär gewordenen Wohnzimmerkonzerte. Die auftretenden Musikerinnen und Musiker erhalten eine Aufwandsentschädigung; zudem gibt es auf www.ticket-regional.de/landau-livestream spezielle Tickets zu kaufen, deren Erlös unter den Künstlerinnen und Künstlern des LandauLivestreams aufgeteilt wird.



Die nächste Ausgabe des Livestreams bestreiten am Dienstag, 28. April, Eva Croissant und Benjamin Penna. Akustik-Pop-Sängerin Croissant wurde durch die Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt. Mit ihrem Debütalbum „Du bist nicht irgendwer“ konnte sie deutschlandweit Erfolge feiern und ging mit Mark Forster auf Tour. Evas Stimme erinnert an Katie Melua, ihre Texte an Philipp Poisel. Benjamin Penna stand schon mit 14 Jahren als Sänger mit einer Band auf der Bühne; neben seinem Hauptinstrument, der authentisch natürlichen und packend „ohrganischen“ Stimme, spielt er Gitarre, Saxophon und Piano. Nach seinem Lehramtsstudium an der Universität Landau in den Fächern Musik und Biologie unterrichtet er heute Gesang, Saxophon und Klarinette – und tritt mit Pop-Soul Songs solo sowie mit diversen Bands in der Region auf. Wie vielseitig der LandauLivestream ist, beweisen die weiteren Termine der aktuellen Woche: Am Donnerstag, 30. April, darf sich das Publikum auf Ambient World Jazz von Bleibimpuls freuen, am Samstag, 2. Mai, rocken die Hard’n’Heavy Gods den Stream mit Rock- und Metalklassikern. Der LandauLivestream ist kostenlos auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ zu sehen.

