Heidelberg – 82-jähriger Autofahrer fährt aus Parkplatz und prallt gegen Motorrad – 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall am Sonntag um 14.20 Uhr auf der L 596 zwischen Heidelberg und Wilhelmsfeld wurde ein 20-jähriger Fahrer einer Honda schwer verletzt. Ein 82-jähriger Autofahrer war vom Parkplatz “Langer Kirschbaum” in die L 596 eingefahren und dabei mit dem aus Richtung Wilhelmsfeld kommenden Motorradfahrer kollidiert. Durch den Aufprall fiel der Fahrer hinter dem Auto vom Motorrad auf die Straße. Das Motorrad rollte unbemannt noch einige Meter weiter, überschlug sich und kam schließlich in einer Böschung zum Liegen. Der Zweiradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch Ersthelfer und anschließend einem Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

