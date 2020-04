Edingen-Neckarhausen – K 4144 – Nach riskantem Überholmanöver – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag, den 21.04.2020, suchen die Ermittler des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen nach Zeugen. Um 12:40 Uhr überholte der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Mercedes auf der K 4144 in Fahrtrichtung Edingen-Neckarhausen einen weinroten Pkw trotz Gegenverkehr. Trotz mehrfacher Warnung per Lichthupe eines entgegenkommenden 60-Jährigen brach der Mercedes-Fahrer sein rücksichtsloses Überholmanöver nicht ab, sodass der 60-Jährige in den angrenzenden Acker ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der zuständige Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, insbesondere den Fahrer des weinroten Pkw welcher überholt wurde, sowie Hinweisgeber die Angaben zum flüchtigen Mercedes-Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter 06203 892029 zu melden.

