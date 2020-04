Mannheim – Erster “Poser”-Einsatz 2020 – zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Samstagnachmittag führte die Verkehrspolizei Mannheim den ersten “Poser”-Einsatz 2020 durch. Zwei Streifen waren auf ausgesuchten “Poser”-Meilen (Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring, Parkring, Kunststraße) unterwegs und kontrollierten bis in die Abendstunden insgesamt 12 Fahrzeuge. Sieben Verwarnungen wegen unnötigen Lärms wurden verhängt, in vier Fällen war die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen. Zwei verkehrsunsichere ... Mehr lesen »