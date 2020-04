Frankenthal / Ludwigshafen – Heute Einsendeschluss für den Malwettbewerb – also wer noch Lust hat machts wie Kalotta sie grüßt die KiTa Lutherkirche in Frankenthal

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Ab Montag, 27. April, gilt auch in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht beim Einkaufen in Geschäften sowie im Öffentlichen Nahverkehr, also überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Die Stadt Landau appelliert an die Besucherinnen und Besucher des Landauer Wochenmarkts, auch wenn dieser unter freiem Himmel stattfindet, nach Möglichkeit Mund und Nase zu ... Mehr lesen »