Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Da die Fans von den Handballern der Eulen Ludwigshafen in dieser Saison den dritten Klassenerhalt in Folge nicht live in der Friedrich-Ebert-Halle feiern können, gibt es den Rückblick vom Wunder 2.0 vom Spiel im Vorjahr in voller Länge nochmals zu sehen. Am Samstag 25. April wird um 18 Uhr dank der ... Mehr lesen »