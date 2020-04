Mannheim – Zulassungsvoraussetzungen für die 3.Liga 2020/21 sind erfüllt

Mannheim-Herzogenried/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend lieferten sich zwei, bereits als Poser aufgefallene Männer im Alter von 26 und 29 Jahren, im Stadtteil Herzogenried ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die beiden Männer fielen einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf, als sie mit ohrenbetäubendem Lärm in ihren PS-starken Fahrzeugen Audi RS8 und Mercedes AMG GT Coupé die Herzogenriedstraße in Richtung ... Mehr lesen »